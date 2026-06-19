Şanlıurfa’da tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Soruşturmada 51 mağdurun tespit edildiği öğrenilirken, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 25 milyon liralık para hareketliliği belirlendi. Operasyon kapsamında bazı taşınmazlara da el konuldu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde 51 kişinin mağdur olarak tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 25 milyon liralık para hareketliliğinin belirlendiği bildirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 6 taşınmaza da el konulduğu kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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