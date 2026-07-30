Şanlıurfa'da polis kılığına giren şüphelilerin gerçekleştirdiği gasp olayı, filmleri aratmayan görüntülere sahne oldu. İddiaya göre, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun Dağyanı Mahallesi mevkisinde polis yeleği giyerek sahte uygulama yapan bir grup, durdurdukları otomobilde bulunan 3 kişiyi araçtan indirerek arama yapmak istedi.

Durumdan şüphelenen araçtaki kişiler ile şüpheliler arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 3 kişi, şüpheliler tarafından ters kelepçelenerek yol kenarına bırakıldı.

İddiaya göre saldırganlar, araçta bulunan 12 kilogram altın ile 2 milyon TL'yi alarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.