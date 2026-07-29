Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Altınşehir Mahallesi Mersin Caddesi'nde meydana gelen kazada yaralanan sürücü ve iki yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Altınşehir Mahallesi Mersin Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Y. yönetimindeki 57 DF 255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Mustafa Y. ile araçta bulunan Abdülkadir Y. ve Necati Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin ekipler tarafından inceleme başlatıldı.