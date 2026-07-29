Adıyaman'ın merkez ilçesine bağlı Kayaönü ve Ahmet Hoca Köyü kırsalında çıkan orman yangını, ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü. Rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ilk andan itibaren çok sayıda kurum koordineli şekilde müdahale etti. Karadan itfaiye ekipleri, iş makineleri, TOMA'lar, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri görev alırken, havadan da helikopter desteği sağlandı. Çevre illerden gönderilen takviye ekiplerin de katıldığı çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürülürken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı Kayaönü ve Ahmet Hoca Köyü kırsalında önceki gün çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinesi, Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılması üzerine havadan helikopter desteği sağlanırken, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan da takviye itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Gece boyunca sürdürülen yoğun çalışmalar sonucunda yangın sabaha karşı kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 50 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.