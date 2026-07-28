Adıyaman'ın kuzey kesiminde bulunan İndere (Zey) Köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın kuzey kısmında yer alan İndere (Zey) Köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.