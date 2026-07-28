Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" kapsamında şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını, 91 şüpheliye yönelik işlemlerin ise devam ettiğini açıkladı. Operasyonun, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki çalışmaların ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakan Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcıları ile bunların dijital bağlantılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Gürlek, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 548 şüphelinin tek tek tespit edildiğini ifade etti.

Açıklamaya göre, şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi.

Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında firari olduğu belirtilen 4 kişiyle birlikte kalan 91 şüpheliye yönelik işlemlerin sürdüğü kaydedildi.