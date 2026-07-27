Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerinde bulunan Karaali Köprüsü yakınında meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç refüje çarparak durabildi.

Kaza, Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi Karaali Köprüsü yakınında meydana geldi. Taner L. yönetimindeki 46 AG 491 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından takla attı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Taner L. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.