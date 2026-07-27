Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Saat Kulesi yakınında meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Önünde seyreden otomobilin ani fren yapması üzerine manevra yapan motosiklet devrilirken, sürücü ile yolcu hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Arda K. yönetimindeki motosiklet, önünde seyreden otomobilin ani fren yapması üzerine çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek yola savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Arda K. ile yanında bulunan Feride K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.