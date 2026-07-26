Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan tarihi Cendere Köprüsü'nde yaşanan acı olayda, piknik yaptığı sırada serinlemek için suya giren 26 yaşındaki Halil Doğan hayatını kaybetti. Bir süre sonra gözden kaybolan genç için bölgeye sağlık, jandarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında Halil Doğan'ın sudaki cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Kahta ilçesindeki tarihi Cendere Köprüsü çevresinde meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye giden Halil Doğan, serinlemek amacıyla suya girdi.

Bir süre sonra suda gözden kaybolan genç için çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri yönlendirildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, su altında ve çevresinde yürüttükleri çalışmalar sonucunda Halil Doğan'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Doğan'ın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla inceleme başlatıldı.