Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kahta-Sincik Karayolu'nda yaşanan kazanın ardından sağlık ekipleri bölgeye yönlendirilirken, yaralılar yapılan müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede çalışma başlatırken, olayın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, G.A. (22) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, Kahta-Sincik Karayolu'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan C.K. (31), Y.T. (19), G.A. (22), R.K. (40), V.G. (25) ve S.T. (27) yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerine başlandı.

Jandarma ekipleri kazanın yaşandığı noktada inceleme yaparken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.