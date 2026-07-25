Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Gölbaşı-Pazarcık Karayolu üzerindeki Haydarlı Köyü mevkisinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Demir yönetimindeki 61 AGL 449 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen Coşkun Arıcam idaresindeki 46 ZD 666 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada Yasemin Demir, Yasin Taha Demir, Yaser Berk Demir ve Yağız Abdullah Demir yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik önlemi alan ekipler olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.