Adıyaman'da iki kişinin ağır yaralandığı silahlı olay, Cumhuriyet Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde bulunan Umut Cafe önünde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren iki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre M.S.T. ile E.Ö., henüz nasıl ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Olayın çıkış nedeni ile silahın nasıl ateşlendiğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber : İHA

Video: Adıyamanlılar Net