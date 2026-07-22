Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Sosyal Girişimcilik Merkezi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği destekli PACE Pilot Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programı tamamlandı. Yaklaşık bir ay süren eğitimlere katılan 20 kursiyer, teorik ve uygulamalı derslerin ardından sertifikalarını aldı. Program, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yerel kamu hizmetlerinin çevre dostu, katılımcı ve kapsayıcı yöntemlerle geliştirilmesini hedefleyen toparlanma ve kalkınma çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törende katılım sertifikaları, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ayabak tarafından verildi.

Törende konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde yalnızca fiziki yapıların değil, insan kaynağının ve üretim gücünün de güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Mesleki eğitim, girişimcilik ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Torunoğlu, PACE Projesi'nin bireylerin bilgi ve becerilerini artırarak istihdama, üretime ve ekonomik kalkınmaya katkı sunduğunu söyledi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda yürütülen projede Adıyaman Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile birlikte kentin ihtiyaçlarına cevap verecek kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Torunoğlu, "Bir şehrin gerçek gücü yetişmiş insan kaynağıdır. Yeni beceriler kazanan, kendini geliştiren, üretime ve istihdama katkı sunan her birey Adıyaman'ın geleceğine atılmış güçlü bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Sertifikalarını alan kursiyerler de eğitim süreci boyunca edindikleri bilgi ve deneyimlerin kendilerine önemli katkılar sağladığını belirterek, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile projede emeği geçenlere teşekkür etti.