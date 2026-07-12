Adıyaman Belediyesi tarafından parkların içerisinde hizmete açılan kütüphane ve okuma salonları, sınavlara hazırlanan öğrencilerin tercih ettiği çalışma alanları arasında yer alıyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin eğitime yönelik çalışmaları kapsamında hizmete sunulan bu alanlar, sessiz ve konforlu ders çalışma ortamını parkların doğal atmosferiyle buluşturuyor. Kahtalı Mıçe Parkı'ndaki Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi ile Sırrı Süreyya Önder Parkı'nda bulunan Okuma Salonu, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Adıyaman Belediyesi, park içi kütüphane ve okuma salonlarıyla öğrencilere klasik kütüphane anlayışının dışında, doğayla iç içe çalışma imkânı sunuyor.

Geçtiğimiz nisan ayında Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Kahtalı Mıçe Parkı'nda hizmete açılan Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi ile mayıs ayında Yeni Mahalle'deki Sırrı Süreyya Önder Parkı'nda açılan Okuma Salonu, sınavlara hazırlanan öğrencilerin en çok tercih ettiği mekânlardan biri haline geldi.

Parkların içerisinde yer alan kütüphaneler, öğrencilere sessiz ve düzenli çalışma ortamının yanı sıra ders aralarında açık havada dinlenme ve yeşil alanlarda vakit geçirme imkânı da sağlıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından kentte güvenli ve nitelikli ders çalışma alanlarına duyulan ihtiyacın artması üzerine hayata geçirilen proje kapsamında, parkların sosyal yaşam ortamı ile kütüphanelerin çalışma düzeni aynı noktada bir araya getirildi.

Yaz aylarında klimalı, hijyenik ve sessiz ortamlarda ders çalışma fırsatı bulan öğrenciler, belediye tarafından sunulan ücretsiz hizmetlerden ve çeşitli ikramlardan da yararlanıyor.

KPSS'ye hazırlanan Murat Coşkun, kütüphanenin çalışma ortamından memnun olduklarını belirterek, "Buradaki ortam çok güzel, derslerimize verimli şekilde çalışıyoruz. Görevli arkadaşlar da bize yardımcı oluyor. Burası iyi ki parkın içinde yapılmış. Bu hizmet için Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum." dedi.

ALES'e hazırlanan Elanur Karakuş ise park içinde bulunan kütüphanenin ders aralarında dinlenme fırsatı sunduğunu belirterek, evde bulamadıkları çalışma ortamını burada yakaladıklarını ifade etti.

Hemşirelik Fakültesi mezunu Gülabi Akar, ulaşım kolaylığı, park içinde bulunması, temizliği ve uzun saatler açık olması nedeniyle kütüphanenin öğrenciler için önemli bir imkân sunduğunu söyledi.

Resim-İş Öğretmenliği mezunu Selen İkra Karahan da bölgenin böyle bir kütüphaneye ihtiyaç duyduğunu belirterek, benzer eğitim alanlarının artırılmasını istedi.

Adıyaman Belediyesi tarafından hizmete sunulan park içi kütüphane ve okuma salonları, öğrencilere ders çalışabilecekleri modern bir ortamın yanı sıra doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri bir eğitim alanı sunmayı sürdürüyor.

Kaynak : PERRE