Adıyamanlı milli sporcu Meryem Hanne Erbil, Diyarbakır'da düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre, gülle atma ve cirit atma branşlarında Türkiye birincisi olarak 3 altın madalya kazandı. 6 Şubat depremlerinde annesini, babasını, kardeşini ve sağ kolunu kaybeden genç sporcu, spordan kopmayarak elde ettiği bu başarıyla hem Adıyaman'ın hem de Türkiye'nin gururu oldu. Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitimini sürdüren Meryem Hanne Erbil, şimdi ise uluslararası şampiyonalarda ay-yıldızlı formayla mücadele ederek 2028 Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

Deprem öncesinde eskrim branşında yarışan ve sağ koluyla Türkiye üçüncülüğü elde eden Meryem Hanne Erbil, yaşadığı büyük kayıpların ardından spor yaşamına ara vermedi. Sol koluyla yeniden çalışmalara başlayan genç sporcu, antrenörlerinin yönlendirmesiyle para atletizm branşına geçti.

Diyarbakır'da 69 sporcunun katılımıyla düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda U20 kategorisinde mücadele eden Meryem Hanne Erbil, 100 metre, gülle atma ve cirit atma branşlarında Türkiye şampiyonu olarak 3 altın madalyanın sahibi oldu.

Başarı hikâyesini anlatan Meryem Hanne Erbil, yaklaşık 11 yıl önce eskrim sporuna başladığını belirterek, 6 Şubat depremlerinde annesini, babasını, küçük kardeşini ve sağ kolunu kaybettiğini söyledi.

Deprem sonrasında yeniden eskrime döndüğünü ifade eden Meryem, antrenörlerinin tavsiyesiyle atletizme yöneldiğini belirterek, "Ciritte ve güllede yeteneğimin olduğunu fark ettim. Çok yeniyim ama severek yapıyorum ve başarabileceğime inanıyorum." dedi.

Diyarbakır'da üç branşta Türkiye birincisi olduğunu belirten Meryem Hanne Erbil, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, ocak ayında olimpik deneme yarışmalarına, ardından Dubai'deki organizasyona, 2027'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na ve en büyük hedefi olan 2028 Olimpiyatları'na katılmak istediğini söyledi.

Başarılarında emeği bulunan antrenörü Emre'ye, ailesine, yakınlarına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine ve kendisine destek veren herkese teşekkür eden Meryem, daha büyük başarılara ulaşarak Türkiye ve Adıyaman'ın adını uluslararası arenada duyurmayı hedeflediğini ifade etti.

Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olduğunu belirten genç sporcu, eğitim hayatıyla spor yaşamını birlikte yürüttüğünü, her ikisine de gereken zamanı ayırmaya çalıştığını söyledi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ise Meryem Hanne Erbil'in depremden sonra sporla yeniden hayata tutunduğunu belirterek, elde ettiği başarının tüm gençler için örnek olduğunu ifade etti.

Elüstü, Meryem'in deprem öncesinde de başarılı bir sporcu olduğunu hatırlatarak, para atletizm branşında elde ettiği üç Türkiye şampiyonluğunun Adıyaman adına büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak spor yapmak isteyen gençlere destek vermeye devam edeceklerini belirten Elüstü, Meryem Hanne Erbil'in Dünya Şampiyonası ve sonraki uluslararası organizasyonlarda da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Kaynak : PERRE