Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından 20 takımın mücadele edeceği yeni sezonun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezon, 7, 8, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Ligde ilk yarı 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerindeki müsabakaların ardından tamamlanarak devre arasına girilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak, normal sezon ise 8 Mayıs 2027'de sona erecek. Yeni sezonda Bursaspor, Batman Petrolspor, Muğlaspor ve Mardin 1969 da Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstür çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri, 1. Lig kulüp başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Toplam 20 takımın mücadele edeceği Trendyol 1. Lig'de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı, 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde yapılacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak.

İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak. Trendyol 1. Lig'de normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Ligin 5, 10, 26 ve 34. hafta karşılaşmaları ise hafta içinde gerçekleştirilecek.

Fikstür çekiminde konuşan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yeni sezonda 1. Lig'e yükselen Bursaspor, Batman Petrolspor, Muğlaspor ve Mardin 1969'u kutladı.

Otyakmaz, “Yeni sezonda 1. Lig'e yükselen Bursaspor, Batman Petrolspor, Muğlaspor ve Mardin 1969'a hoş geldin diyorum. İki ligden 4 takım çıktı. Bundan sonra da devam edecek bu uygulama hem yükselme hem de ligde kalma mücadelesinin heyecanını daha da arttıracak. 1. Lig'de 14 şehrimizden 20 takım mücadele edecek” dedi.

Trendyol 1. Lig'in genç futbolcuların gelişimi açısından önemli bir platform olduğunu ifade eden Otyakmaz, “1. Lig'in en az Süper Lig kadar futbolseverlerin ilgisini çeken, rekabetiyle örnek gösterilen, şehirleri ortak bir futbol kültüründe buluşturan güçlü bir organizasyon olmasını arzu ediyoruz. 1. Lig, genç oyuncuların kendini gösterdiği, gelişimini tamamladığı, futbolun geleceğinin şekillendiği değerli bir platformdur” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda bazı kulüplerin stat konusunda sorun yaşayabileceğine değinen Otyakmaz, kulüplere dayanışma çağrısında bulunarak, “Sanıyorum bu sene stat konusunda çok önemli sorunlar yaşayacağız. Bazı kulüplerin statları tamirde, bazılarının yeni stat projeleri var. Sizlerden ricam stadınızı isterlerse kolaylık gösterin. Dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Hayırlı, uğurlu bir sezon diliyorum” diye konuştu.

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

Iğdır FK - Fatih Karagümrük

Pendikspor - Batman Petrolspor

Antalyaspor - Ankara Keçiörengücü

Bandırmaspor - İstanbulspor

Sarıyer - Muğlaspor

Ümraniyespor - Mardin 1969

Boluspor - Manisa FK

Vanspor FK - Kayserispor

Sivasspor - Esenler Erokspor

Bodrum FK - Bursaspor