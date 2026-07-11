Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Özel Genesis Hastanesi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda açılan ateş sonucu kurşunlar hastanenin camına isabet ederken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Silah seslerinin ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hastane çevresinde ve olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayın meydana geliş şekli ve saldırının nedenine ilişkin incelemeleri devam ediyor.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün gece meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ilçede bulunan Özel Genesis Hastanesine silahlı saldırı düzenledi.

Açılan ateş sonucu kurşunlar hastanenin camına isabet etti. Saldırı sırasında hastanede ve çevresinde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Silahlı saldırının ardından olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Güvenlik güçleri hastane çevresinde ve kurşunların isabet ettiği alanlarda inceleme yaptı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.