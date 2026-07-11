Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanlığına iş insanı Kazım Yağmur atandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamayla duyurulan atama, 30 Haziran'da aralarında Bilecik'in de bulunduğu 26 il yönetiminin feshedilmesinin ardından gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Kazım Yağmur, atama kararının ardından yaptığı açıklamada CHP Bilecik İl Başkanlığı görevini üstlendiğini belirtti. Kendisine verilen görevi makam olarak değil, Bilecik'e ve Türkiye'ye hizmet etme sorumluluğu olarak gördüğünü ifade eden Yağmur, parti teşkilatında daha önce görev yapan il başkanları ve yöneticilere teşekkür etti. Yağmur, CHP'nin değerlerine bağlı şekilde birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını söyledi.

Bilecik'te 30 Haziran günü gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il yönetiminin feshedildiğini açıklamıştı.

Fesih kararı alınan iller arasında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop yer aldı.

CHP MYK'nın gerçekleştirdiği toplantının ardından Bilecik İl Başkanlığına iş insanı Kazım Yağmur'un atandığı duyuruldu.

Atama sonrası açıklama yapan Yağmur, “Bugün itibarıyla CHP Bilecik İl Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Şahsımı bu onurlu göreve layık gören Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti meclisimize ve örgütümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet ve CHP'nin değerlerine bağlı kalarak görev yapacağını ifade eden Yağmur, “Bu görevi bir makam değil, Bilecik'imize ve ülkemize hizmet etme sorumluluğu olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Partide bugüne kadar görev yapan il başkanları ve yöneticilere teşekkür eden Kazım Yağmur, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar partimize emek vermiş tüm il başkanlarımıza, yöneticilerimize ve örgütümüzün her bir neferine teşekkür ediyor, emeklerini saygıyla selamlıyorum. Birlik ve beraberlik içinde, kapımız partimize ve ülkemizin aydınlık geleceği için emek vermek isteyen herkese sonuna kadar açıktır.”

Yağmur, yeni görevinin Bilecik, CHP ve Türkiye için hayırlı olması dileğinde bulunarak kendisine destek verenlere teşekkür etti.