Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından parti teşkilatlarını ilgilendiren geniş kapsamlı kararlar açıklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaklaşık 2,5 saat süren MYK toplantısı sonrası konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 7 il başkanı ve yönetiminin görevden alındığını bildirdi. Sarı, daha önce görevden alınan il başkanlarının yerine 14 il için yeni atamaların gerçekleştirildiğini de açıkladı. MYK toplantısında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi, enflasyon ve parti içi konuların ele alındığını aktaran Sarı, eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile Giresun ve Trabzon il başkanlarının tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.

Toplantının gündeminde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi, enflasyon ve parti içi meselelerin bulunduğunu belirten Sarı, NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye açısından zirvenin önemli kazanımlarından birinin savunma sanayisi alanındaki iş birlikleri olduğunu ifade eden Sarı, “Türk savunma sanayiinin insansız savaş araçları açısından gelmiş olduğu seviyenin aslında ne kadar önemli olduğunu bu zirvede teyit etmiş olduk. Avrupa'nın güvenliği olmadan NATO'nun güvenliğinin olamayacağı, Türkiye'nin güvenliği olmadan ve savunma sanayiinde Türkiye kazanımlarının Avrupa güvenliğinin bir parçası haline dönüştürülmeden de NATO güvenliği ve Avrupa güvenliği olamadığı teyit edilmiş oldu” dedi.

Sarı, önceki MYK toplantılarında görevden alınan il başkanlarının yerine 14 ilde yeni atamaların yapıldığını açıkladı.

Bitlis İl Başkanlığına Maarif Kızılağaç, Aksaray İl Başkanlığına Cansu Bülbül, Bilecik İl Başkanlığına Kazım Yağmur, Denizli İl Başkanlığına Ayhan Oran, Diyarbakır İl Başkanlığına Sertaç Eke, Ağrı İl Başkanlığına İbrahim Varol ve Iğdır İl Başkanlığına Halil İbrahim Artantaş atandı.

Kırıkkale İl Başkanlığına Mustafa Demirel, Manisa İl Başkanlığına Engin Uzun, Muğla İl Başkanlığına Halil Karahan, Muş İl Başkanlığına Sertaç Demirel, Nevşehir İl Başkanlığına Tayfun Ceyhan, Yozgat İl Başkanlığına Kazım Eli Açık ve Tekirdağ İl Başkanlığına Erdoğan Kaplan getirildi.

Diğer illere ilişkin atamaların gelecek haftalarda yapılacağını belirten Sarı, MYK toplantısında 7 il başkanı ve yönetimi hakkında görevden alma kararı verildiğini açıkladı.

Sarı, Afyonkarahisar il ve merkez ilçe teşkilatı, Giresun il teşkilatı ile il yönetimi, disiplin kurulu, merkez ilçe başkanı ve yönetimi, Trabzon il teşkilatı ve Ortahisar ilçe teşkilatı, Yozgat il yönetimi, Burdur il yönetimi, Aydın il yönetimi ile Tekirdağ il yönetiminin görevden alındığını bildirdi.

MYK toplantısında 3 isim hakkında disiplin süreci başlatıldığını da aktaran Sarı, daha önce İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten ve önceki MYK toplantılarında görevden alınan Çağatay Güç'ün tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi.

Sarı, Giresun ve Trabzon il başkanlarının da tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.