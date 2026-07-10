Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adıyaman'da 17 Temmuz'da başlayacak ilçe kongreleri öncesindeki aday belirleme süreci devam ederken, Kahta İlçe Başkanlığı için gösterilecek isim belli oldu. MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle Kahta İlçe Başkan adayının Haşim Turan olarak belirlendiğini açıkladı. Adıyaman teşkilatında daha önce Çelikhan, Kahta, Besni, Sincik, Gölbaşı ve Samsat ilçe başkanlıklarında değişim yaşanacağını duyuran İl Başkanı Önat'ın açıklamasının ardından Kahta'daki aday netleşti. MHP'nin Adıyaman genelindeki ilçe kongreleri 17 Temmuz'da başlayacak ve açıklanan programa göre 2 Ağustos'ta tamamlanacak. Kahta adayının belli olmasının ardından diğer ilçelerde açıklanacak isimler bekleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman Teşkilatında ilçe kongreleri öncesindeki hazırlıklar sürüyor. MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, daha önce Çelikhan, Kahta, Besni, Sincik, Gölbaşı ve Samsat ilçe başkanlıklarında bayrak değişimi yaşanacağını açıklamıştı.

17 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'ta tamamlanması planlanan ilçe kongreleri kapsamında MHP'nin Kahta İlçe Başkan adayı Haşim Turan olarak belirlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle, Kahta ilçe başkan adayımız Haşim Turan olarak belirlenmiştir. Kongrelerimizin partimize, şehrimize ve Kahta ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Adıyaman'da ilçe kongreleri 17 Temmuz'da başlayacak ve 2 Ağustos'ta tamamlanacak.

Kahta İlçe Başkan adayının açıklanmasının ardından Çelikhan, Besni, Sincik, Gölbaşı ve Samsat ilçe başkanlıkları için belirlenecek adayların açıklanması bekleniyor.