Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktöre bağlı römorkta bulunan 15 yaşındaki Aleyna Şahin'in dengesini kaybederek düşmesi sonucu meydana gelen kazada genç kız hayatını kaybetti. Kaza, Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesi yakınlarında yaşandı. F.Ş. idaresindeki 25 KA 327 plakalı traktöre bağlı römorkta bulunan Aleyna Şahin, yolculuk sırasında dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan Aleyna için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, 15 yaşındaki Aleyna Şahin'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, doktorların hastanedeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aleyna Şahin'in hayatını kaybetmesinin ardından kazanın meydana geliş şekline ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaza, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesi yakınlarında meydana geldi. F.Ş. idaresindeki 25 KA 327 plakalı traktöre bağlı römorkta bulunan 15 yaşındaki Aleyna Şahin, dengesini kaybederek römorktan düştü.

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Aleyna Şahin için çevredekiler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, genç kıza kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Aleyna Şahin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 15 yaşındaki Aleyna, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekiplerin kazanın meydana geliş şekline ilişkin çalışması devam ediyor.