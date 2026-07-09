Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Köseli köyü yakınlarında kontrolden çıkan traktörün virajda takla atarak şarampole yuvarlanması, 14 yaşındaki Berat Yılmaz'ın hayatını kaybetmesiyle son buldu. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen traktörde bulunan Berat Yılmaz, kazada ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Yılmaz, Tut İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede sağlık görevlilerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamayan 14 yaşındaki Berat Yılmaz yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından morga götürülürken, kazanın nasıl yaşandığının belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.

Kaza, Tut ilçesine bağlı Köseli köyü yakınlarında yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen traktör, virajda kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole yuvarlandı.

Traktörde bulunan 14 yaşındaki Berat Yılmaz kazada ağır yaralandı. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra Tut İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan Berat Yılmaz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, gerekli işlemler için hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.