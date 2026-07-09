Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi otoparkında bulunan araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında araçtan yükselen alevler üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Hastane otoparkına ulaşan ekipler, yanan araca müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından araçta maddi hasar oluştuğu görüldü. Hastane otoparkında yaşanan olayda can kaybı veya yaralanmaya ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, aracın neden yandığının belirlenmesi amacıyla çalışma yürütülüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından araç ve çevresindeki kontroller tamamlandı.

Araç yangını, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi otoparkında yaşandı. Otoparkta bulunan araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araçtan yükselen alevlerin fark edilmesinin ardından itfaiyeye haber verildi. Hastane otoparkına ulaşan ekipler, yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Aracın yanmasına neden olan etkenin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak : PERRE