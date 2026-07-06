Adıyaman Belediyesi, yerli ata tohumlarıyla sürdürdüğü doğal tarım çalışmalarında bu sezon ilk kez kendi tavuk çiftliğinden elde ettiği doğal gübreyi üretim alanında kullandı. Belediyeye ait 10 dönümlük alanda kimyasal gübre ve sentetik tarım ilaçları kullanılmadan yürütülen üretimde, bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun yerli ata tohumları tercih edildi. Biber, domates, patlıcan, kabak, karpuz, salatalık ve maydanozun yetiştirildiği alanda kullanılan doğal tavuk gübresinin bitki gelişimine olumlu yansıdığı ve ürün veriminde artış sağladığı bildirildi. Hasat aşamasına yaklaşan ürünlerin kısa süre içerisinde belediyeye ait satış noktalarında uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulması planlanırken, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere doğal üretim modelini geliştirerek yaygınlaştıracaklarını açıkladı.

Adıyaman Belediyesi, yerli ata tohumlarıyla yürüttüğü doğal tarım çalışmalarını bu sezon belediyeye ait tavuk çiftliğinden elde edilen doğal tavuk gübresiyle destekledi. Belediyenin 10 dönümlük üretim alanında kimyasal gübre ve sentetik tarım ilaçları kullanılmadan üretim gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde görev yapan Ziraat Mühendisi İsmet Tekdal koordinesindeki çalışmalarda biber, domates, patlıcan, kabak, karpuz, salatalık ve maydanoz ekimi yapıldı.

Bu sezon ilk kez belediyenin tavuk üretim çiftliğinden elde edilen doğal tavuk gübresi tarımsal üretim alanında kullanıldı. Uygulamanın ardından bitki gelişiminde ilerleme sağlandığı ve ürün veriminde artış kaydedildiği belirtildi.

Üretim alanında yetiştirilen tarla domatesi, patlıcan, kabak, karpuz, salatalık, maydanoz ve Şambayat biberinde hasat için geri sayım başladı. Ürünlerin kısa süre içerisinde belediyeye ait satış noktalarında uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulması planlanıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, tarımsal üretim çalışmalarındaki amaçlarının sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmak ve belediyenin öz kaynaklarını halk yararına değerlendirmek olduğunu söyledi.

Tutdere, “Kendi imkânlarımızla, kendi personelimizle ve tamamen doğal yöntemlerle üretim yapıyoruz. Sağlıklı ve güvenilir gıdayı uygun fiyatlarla hemşehrilerimizle buluştururken, belediyemizin öz kaynaklarını da en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Bu yıl ilk kez üretim alanımızda kendi tavuk çiftliğimizden elde ettiğimiz doğal gübreyi kullandık. Elde ettiğimiz sonuçlar bizleri memnun etti. Hem toprağımızı koruyan hem de üretim maliyetlerini azaltan bu modeli daha da geliştirerek yaygınlaştıracağız. Adıyaman Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmaya, halkımızın bütçesine ve sağlığına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Ziraat Mühendisi İsmet Tekdal ise doğal gübre uygulamasının ürün gelişimine olumlu yansıdığını belirtti.

Tekdal, “Yaklaşık bir ay önce 10 dönümlük üretim alanımızda biber, domates, patlıcan, salatalık, maydanoz ve diğer ürünlerin ekimini gerçekleştirdik. Şu anda ürünlerimizin gelişim ve bakım süreci devam ediyor. Kendi tavuk çiftliğimizden elde ettiğimiz doğal gübreyi kullanıyoruz. Bu gübrenin en önemli özelliği tamamen doğal olmasıdır. Ürünlerimiz gelişimini tamamladıktan sonra en geç bir hafta içinde tezgâhlarda vatandaşlarımızla buluşacak” dedi.