Alevi Kültür Dernekleri Rıza Tanrıverdi Cemevi ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure programı, toplumun farklı kesimlerini aynı sofrada buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, il protokolü, Alevi dedeleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Muharrem ayının manevi iklimi ile Kerbela'nın taşıdığı tarihsel anlam üzerinden birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi.

'Kerbela'dan Çıkarılacak En Önemli Ders Birliktir'

Programda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Muharrem ayının sabır, paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek Kerbela şehitlerini rahmetle andı.

BaşkanTutdere, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün birliğin, beraberliğin ve sabrın ayı olan Muharrem'in manevi atmosferinde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Kerbela'da şehit düşen Hazreti Hüseyin ve yoldaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kerbela olayı, insanlık tarihinin en büyük acılarından biridir. Elbette bu acıdan çıkarılacak çok ders vardır. Ancak özellikle ifade etmek isterim ki tarihimizde yaşanan bu hukuksuz, adaletsiz ve vicdansız katliamlar asla ayrılık konusu olmamalıdır. Tam tersine, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendiren, bizi birbirimize daha sıkı bağlayan ortak hafıza olarak görülmelidir.'

Başkan Tutdere, Adıyaman'ın farklı inançların, kültürlerin ve kimliklerin bir arada yaşadığı kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, 'Adıyaman'ımız, bütün farklılıklarıyla kardeşliğin ve huzurun kenti olmayı her zaman başarmış bir şehirdir. Bugün de aynı anlayışla yoluna devam etmektedir' dedi.

'6 Şubat'ta Dayanışmanın Gücünü Gördük'

Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından kentte ortaya çıkan dayanışma ruhuna da değinen Başkan Tutdere, şunları kaydetti:

'Bizler, 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşamış, binlerce evladını toprağa vermiş bir kentin insanları olarak en zor zamanda dayanışmanın ne kadar büyük bir güç olduğunu gördük. Kıyametin yaşandığı o günlerde birbirimize sarılarak, yan yana durarak, acımızı paylaşarak bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı anlayışla, aynı ruhla birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Ülkemiz, şehrimiz ve halkımız için hep birlikte çalışacağız.'

Belediye olarak kentin farklı noktalarında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Tutdere, Rıza Tanrıverdi Cemevi'nin bulunduğu Yeni Mahalle başta olmak üzere birçok bölgede önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade ederek, 'Bu süreçte en büyük destekçimiz hemşehrilerimiz oldu. Sizlerin desteği, dayanışması ve duası bizim için her zaman yol gösterici oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Aldığımız destekle 6 Şubat'ın yaralarını saracak, depremin izlerini şehrimizden silecek ve birlik beraberlik içerisinde Adıyaman'ımızı yeniden ayağa kaldıracağız.' ifadelerini kullandı.

'Adıyaman Birliğin ve Beraberliğin Şehridir'

Aşurenin birlik ve kardeşlik sofrası olduğunu belirten Tutdere, Muharrem ayında tutulan oruçların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını diledi.

Başkan Tutdere, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman'ımız farklılıklarıyla büyük bir zenginlik barındıran güzel bir kenttir. Bu tür buluşmalar dayanışmamızı daha da güçlendiriyor. Bu anlamlı programı düzenleyen cemevi başkanımıza, dernek yönetimimize ve emeği geçen tüm canlarımıza teşekkür ediyorum. 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu cemevine ismi verilen Rıza Tanrıverdi başta olmak üzere, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın mekânı cennet olsun. Adıyaman'ımız birliğin ve beraberliğin şehridir; aynı şekilde yoluna devam edecektir. Bizler de sizlerle birlikte bu şehirde yaşamaktan, çalışmaktan ve bu manevi ortamlarda bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Biriz, beraberiz, birlikte Adıyaman'ız. Tuttuğunuz tüm oruçların ve paylaşılan lokmaların Hak katında kabulünü diliyor; başta Sayın Valimiz olmak üzere programa katılan tüm canlarımıza teşekkür ediyorum.'

Program, konuşmaların ardından cem erkânının icra edilmesi, duaların edilmesi ve semah dönülmesiyle devam etti. Etkinlik, katılımcılara aşure ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE