Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan, Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak 1886 yılında Kahta'da yaşanan öşür ihalesi sürecine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Dalyan, dönemin resmi kayıtlarında yer alan bilgilere göre yüksek teklif vermelerine rağmen ihaleyi alamayan bazı köylülerin hak arama girişimlerinde bulunduğunu, daha sonra ise darp edildiklerine yönelik iddiaların kayıtlara yansıdığını aktardı. Dalyan'ın değerlendirmesi, Kahta'nın Osmanlı dönemindeki idari ve mali yapısına ilişkin önemli ayrıntıları yeniden gündeme taşıdı.

Prof. Dr. Dalyan'ın aktardığı bilgilere göre, resmi kayıtlarda Kahta'da öşür toplama döneminin 30 Temmuz 1886 tarihinde başladığı görülüyor. Tarım ürünlerinden alınan vergi niteliğindeki öşürün toplanmasına ilişkin ihale sürecinde çeşitli tartışmalar yaşandığı ifade edildi.

Paylaşılan bilgilere göre, Kahta çevresindeki köylerden gelen bir grup köylü, öşür toplama ihalesi için resmi tekliflerden daha yüksek bedel sunmasına rağmen ihalenin kendilerine verilmediğini ileri sürdü. Köylülerin durumu kaymakamlık ve ilgili makamlara ilettikleri, ancak taleplerinden sonuç alamadıkları belirtildi.

Dalyan, arşiv kayıtlarına göre ihale sürecine itiraz eden köylülerin daha sonra Osman Efendi'nin evinin önünde bekledikleri sırada darp edildiklerinin iddia edildiğini aktardı. Paylaşımda, olayın ardından yaralanan köylülerin evlerinde tedavi gördüklerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı ifade edildi.

Paylaşımda dikkat çekilen bir diğer konu ise olayın merkezi yönetime mektupla bildirilmesi oldu. Bölgede telgraf hattı bulunmasına rağmen yazışmaların mektup yoluyla yapılmasının, telgraf sisteminin henüz yaygın kullanılmaması veya güvenlik gerekçeleriyle tercih edilmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan, paylaşımının değerlendirme bölümünde geçmişte yaşanan bazı yerel yönetim ve ihale tartışmalarıyla günümüzde yaşanan bazı gelişmeler arasında benzerlikler kurulabileceğini ifade etti. Dalyan, bu değerlendirmelerin kendi görüşleri olduğunu belirterek, arşiv belgelerinin yalnızca tarihî olayları değil, yerel yönetim anlayışının gelişimini anlamak açısından da önemli kaynaklar sunduğunu kaydetti.