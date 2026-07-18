Adıyaman Belediyesi Evlendirme Dairesi, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin evlilik verilerini paylaştı. Açıklanan istatistiklere göre kent genelinde yılın ilk yarısında 837 çift hayatlarını birleştirirken, yaz aylarının başlamasıyla birlikte nikah başvuruları ve törenlerde de yoğunluk yaşandı. Veriler, belediye nikah salonlarında gerçekleştirilen törenlerin yanı sıra açık hava organizasyonları ve uluslararası evliliklere ilişkin rakamları da ortaya koydu.

Adıyaman Belediyesi tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılının ilk altı ayında 588 çift belediyenin nikah salonunda düzenlenen resmi törenlerle evlendi. Ayrıca 49 çift ise açık hava konseptleri, kır bahçeleri, düğün salonları ve farklı dış mekanlarda düzenlenen törenlerle dünya evine girdi.

Kentte yılın ilk yarısında gelin veya damattan en az birinin yabancı uyruklu olduğu 34 çiftin de nikah işlemleri tamamlandı. Böylece Adıyaman, farklı ülkelerden gelen çiftlerin evliliklerine de ev sahipliği yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hayatlarını birleştiren çiftlerin mutluluğunu paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hayatlarını birleştirme kararı alan tüm çiftlerimizin en mutlu anlarına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak nikah hizmetlerini vatandaşlarımızın beklentilerine uygun, kaliteli ve güler yüzlü bir anlayışla sunmaya devam ediyoruz. Dünya evine giren tüm çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, yılın ikinci yarısında da evlilik başvurularındaki yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirterek, Adıyaman Belediyesi Evlendirme Dairesi'nin nikah hizmetlerini düzenli, hızlı ve vatandaş memnuniyetini önceleyen anlayışla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.