Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yeni Mahalle Petrol Caddesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Yeni Mahalle Petrol Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 02 AFN 064 plakalı motosiklet ile 03 LH 546 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Fidan M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Fidan M., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.