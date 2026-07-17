Şanlıurfa'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden 25 yaşındaki Edanur Yaman ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından doktorun "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklandığı süreç devam ederken, Sağlık Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak soruşturmaya müdahil olduğunu duyurdu. Bakanlık ayrıca sağlık çalışanları hakkında yürütülecek ceza soruşturmalarına ilişkin yasal prosedüre açıklık getirdi.

14 Temmuz'da Şanlıurfa'daki Özel Lotus Hastanesi'nde doğum yapmak için ameliyata alınan Edanur Yaman, operasyonun ardından fenalaşmış, sevk edildiği Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle yürütülecek ceza soruşturmalarının 7406 sayılı Kanun kapsamında özel bir izin prosedürüne tabi olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen Ek Madde 18 uyarınca kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensupları hakkında, sağlık hizmetinin sunumu kapsamında gerçekleştirilen muayene, teşhis ve tedavi işlemleri nedeniyle soruşturma yürütülebilmesi için Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun soruşturma izni vermesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık, soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık personeli hakkında adli sürecin başlatılamayacağını ve koruma tedbirlerine karar verilemeyeceğini ifade ederken, Şanlıurfa'da yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturmaya da Bakanlık olarak müdahil olunduğunu bildirdi.

Kaynak: İha-Adıyamanlılar net