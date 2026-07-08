Adıyaman'da kanser hastalarının tedavi amacıyla il dışına gitme ihtiyacını azaltacak Radyasyon Onkolojisi hizmetinde son aşamaya gelindi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Onkoloji Merkezi'nde Radyoterapi, diğer adıyla Işın Tedavisi alanındaki cihaz kurulumları tamamlanırken deneme aşamalarının ardından hizmetin kısa süre içerisinde başlatılması planlanıyor. Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, merkezde incelemelerde bulunarak doktorlar ve sağlık personelinden cihazın çalışma süreci hakkında bilgi aldı. Hizmetin faaliyete geçmesiyle günlük yaklaşık 40-50 kanser hastasına Adıyaman'da Işın Tedavisi uygulanması ve hastaların tedavi için başka illere gitme ihtiyacının önemli ölçüde ortadan kaldırılması hedefleniyor.

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın sağlık altyapısının yeniden güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Onkoloji Merkezi'nde aşamalı olarak yeni sağlık hizmetleri devreye alındı. Merkezde daha önce PET-CT cihazı hizmete alınırken, Radyasyon Onkolojisi alanındaki çalışmalar da tamamlanma aşamasına geldi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Radyasyon Onkolojisi alanında kullanılacak cihazı yerinde inceleyerek doktorlardan ve sağlık personelinden bilgi aldı.

Adıyaman'da sağlık hizmetlerinin deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılması ve ileri seviyeye taşınması için çalışmaların sürdüğünü belirten Şirik, Onkoloji Merkezi'nin kent açısından önemli sağlık yatırımları arasında yer aldığını söyledi.

Şirik, başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere Bakanlık yetkililerine, Adıyaman milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Av. Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Depremin ardından Adıyaman'daki onkoloji hizmetlerinin güçlendirilmesi için aşamalı çalışma yürütüldüğünü ifade eden Şirik, “Bildiğiniz gibi deprem sonrası dönemde Adıyaman'ın sağlığını ayağa kaldırmak ve ileri seviyeye taşımak amacıyla çalışmalarımız hızla devam ediyordu. Bu anlamda Onkoloji Merkezimizi depremden hemen sonraki süreçte hizmete açtık” dedi.

Deprem sonrası kanser hastalarının tedavi amacıyla il dışına sevk edilmek zorunda kaldığını hatırlatan Şirik, ilk aşamada Kemoterapi Ünitesi'nin güçlendirildiğini belirtti.

Daha önce yaklaşık 18 üniteyle hizmet veren Kemoterapi Ünitesi'nin bugün aynı anda 40-45 hastaya kemoterapi hizmeti verebilecek seviyeye getirildiğini kaydeden Şirik, “İl dışına çok fazla hasta sevkimiz vardı. İlk planda Kemoterapi Ünitemizi faaliyete geçirdik. Daha önce yaklaşık 18 üniteyle hizmet veren Kemoterapi Ünitemizi bugün itibarıyla günde 40-45 hastaya aynı anda kemoterapi verecek seviyeye getirdik” ifadelerini kullandı.

Onkoloji Merkezi'nin diğer hizmetlerinden PET-CT cihazının da kullanıma alındığını belirten Şirik, nükleer tıp alanındaki doktorlar ve sağlık personelinin çalışmalarıyla çekimlerin Adıyaman'da yapılmaya başlandığını söyledi.

Daha önce her ay yaklaşık 150-200 hastanın PET-CT çekimi için il dışına gitmek zorunda kaldığını ifade eden Şirik, “PET-CT çekimlerimiz günlük belli sayıda devam etmektedir. Yaklaşık olarak ayda 150-200 hastamız PET-CT çekimi için il dışına gitmek zorunda kalıyordu, artık kendi merkezimizde hizmet vermeye başladık” dedi.

Radyasyon Onkolojisi alanındaki kurulum çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Prof. Dr. Mehmet Şirik, Radyoterapi hizmetinin başlatılması için son aşamaya gelindiğini söyledi.

Şirik, “Onkoloji Merkezimizin en önemli ayaklarından biri de Radyasyon Onkolojisi alanıydı. Bu alandaki çalışmalarımız hızla devam ediyor ve son aşamaya geldik. Kurulumlarını bitirdik. Radyoterapi yani Işın Tedavisini çok yakın bir zamanda ilimizde faaliyete geçireceğiz” diye konuştu.

Işın Tedavisi hizmetinin başlamasıyla günlük yaklaşık 40-50 hastaya hizmet verilmesinin planlandığını belirten Şirik, “Bu sayede hastalarımızın il dışına gitmesine gerek kalmayacak. Günlük yaklaşık 40-50 hastaya sayın hocalarımızın büyük gayretleriyle burada hizmet vereceğiz. Böylelikle Onkoloji Merkezimizi tam kapasiteyle faaliyete geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Kemoterapi Ünitesi, PET-CT hizmeti ve Radyasyon Onkolojisi alanında görev yapan doktorlar ile sağlık çalışanlarına teşekkür eden Şirik, “Vatandaşlarımız artık il dışına çıkmak zorunda kalmayacak. Sağlığı geliştirmeye ve Adıyaman'ı bir üst seviyeye çıkarmaya devam ediyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından Prof. Dr. Mehmet Şirik ve beraberindeki yöneticiler, Radyasyon Onkolojisi alanındaki cihaz kurulumlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.