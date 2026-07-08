Siirt'in Kurtalan ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve giren yılanı çıplak elle yakalayan Rahmi Mikyas, korku yaşamadan hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Bahçede görüldükten sonra evin içine giren yılanı fark eden aile bireyleri, durumu Mikyas'a haber verdi. Eve gelen Mikyas, yılanın bulunduğu noktaya giderek herhangi bir ekip çağırmadan hayvanı elleriyle yakaladı. Yılanı öldürmek yerine evden çıkaran Mikyas, daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı. Yılanı elinde tuttuğu anlar görüntülere yansırken, Mikyas hayvandan korkmadığını ve kendilerine zarar vermemesi için yalnızca evden çıkardığını söyledi. Görüntülerde Mikyas'ın yakaladığı yılanı elinde tuttuğu görülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan'da bir bahçede bulunan yılan, Rahmi Mikyas ve ailesinin yaşadığı eve girdi. Evdeki aile bireylerinin yılanı fark ederek haber vermesi üzerine Mikyas olay yerine geldi.

Evin içine giren yılanı bulan Mikyas, çıplak eliyle yakalayarak dışarı çıkardı. Yılanı öldürmeyen Mikyas, hayvanı yeniden doğaya bıraktığını belirtti.

Yılandan korkmadığını söyleyen Rahmi Mikyas, “O da bir canlıdır. Yılanı öldürmedik. Bize zarar vermesin diye çıkardık, doğaya saldık” dedi.

Kaynak: İHA