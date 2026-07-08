Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirası, gece müzeciliği uygulamasıyla gün batımının ardından da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi özel aydınlatma sistemleriyle gece ziyaretlerine uygun hale getirildi. Dört farklı turizm noktasında toplam 692 aydınlatma armatürünün kullanıldığı çalışmada kaya oluşumları, kiliseler, manastırlar, yürüyüş güzergâhları ve seyir noktaları gece saatlerinde görünür hale geldi. Tarihi dokuya zarar vermeyen ve ışık kirliliğini azaltmaya yönelik teknolojilerin tercih edildiği projeyle Kapadokya'ya gündüz rotalarının yanı sıra yeni bir gece turizmi seçeneği kazandırılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Gece Müzeciliği” projesi kapsamında gerçekleştirilen aydınlatma çalışmalarında enerji verimliliği ve tarihi alanların korunması dikkate alındı. Projede yansıtma gösterileriyle Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirası ziyaretçilere farklı bir anlatımla sunuluyor.

En kapsamlı aydınlatma çalışması UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirildi. Müzeye yerleştirilen 397 aydınlatma armatürüyle kiliseler, manastırlar, yürüyüş yolları ve peri bacaları gece saatlerinde gezilebilir hale getirildi.

Kapadokya'nın simge noktalarından Paşabağları Ören Yeri'nde 120, Zelve Açık Hava Müzesi'nde 105, Erdemli Vadisi'nde ise 70 aydınlatma armatürü kullanıldı. Dört noktadaki toplam 692 armatürle tarihi ve doğal alanlar için yeni bir gece rotası oluşturuldu.

Kapadokya'daki gece turizmi çalışmaları bu alanlarla sınırlı kalmadı. Daha önce Uçhisar Güvercinlik Vadisi, Ortahisar Kalesi ve çevresi ile Kapadokya Su ve Işık Gösteri Alanı da aydınlatılarak akşam saatlerinde ziyaret edilebilir hale getirilmişti. Gündüz sıcak hava balonları ve vadileriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken bölge, gece saatlerinde de farklı rotalar sunmaya başladı.

Profesyonel turist rehberi Berkay Altınçekiç, gece müzeciliğinin Kapadokya'ya yeni bir turizm seçeneği kazandırdığını belirterek, “Sürekli gündüz geldiğimiz bu alanları gece görmek gerçekten bambaşka bir atmosfer oluşturmuş. Işıklandırmalar çok başarılı olmuş. Burada yürürken hem güvenli bir ortam hissediyorsunuz hem de geçmişte bu kayaların içinde yaşayan insanların hayatını daha iyi hayal edebiliyorsunuz. Özellikle yabancı turistler gece müzeciliğine büyük ilgi gösteriyor. Daha önce gece gezdirdiğim misafirlerim gündüzle karşılaştırdıklarında gece atmosferini çok daha etkileyici bulduklarını ifade ettiler” dedi.

Trabzon'dan Kapadokya'ya gelen Nigar Eyüp de gece müzeciliğini deneyimlemek istediklerini belirterek, “Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Işıklandırmalar sayesinde tarihi yapılar çok farklı görünüyor” ifadelerini kullandı.

Mersin'den gelen Rabia Genç ise Kapadokya'yı daha önce ziyaret ettiğini anlatarak, “Kiliseleri gündüz gezmiştik. Gece ise atmosfer tamamen değişmiş. Burada yaşamış insanların izlerini ve tarihi dokuyu çok daha güçlü hissedebiliyorsunuz. İyi ki gelmişiz” diye konuştu.

Gece müzeciliği uygulamasıyla Kapadokya'daki ziyaret sürelerinin uzatılması ve turizm hareketliliğinin dört mevsime ve günün daha uzun saatlerine yayılması hedefleniyor. Aydınlatma sistemlerinde enerji verimliliğinin sağlanması, ışık kirliliğinin azaltılması, doğal yaşamın korunması ve tarihi dokunun özgün yapısının muhafaza edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA