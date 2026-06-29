Adıyamanlı yazar Ahmet Gazi Kuştepe'nin kaleme aldığı "Yıkım-23" adlı kitap yayımlandı. Eserde, 6 Şubat 2023 depremlerinin Adıyaman'da bıraktığı izler, kişisel tanıklıklar ve yeniden hayata tutunma çabaları okuyucuyla buluşuyor.
Ahmet Gazi Kuştepe, kitabında çocukluk yıllarından başlayarak yaşam öyküsüne yer verirken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da yaşanan değişimi ve deprem sürecine ilişkin tanıklıklarını da aktarıyor.
Köy yaşamından gençlik yıllarına, dostluklardan ticaret hayatına uzanan yaşamın depremle birlikte nasıl değiştiğinin anlatıldığı kitapta, enkaz sürecinde yaşananlar, kayıplar, dayanışma örnekleri ve yeniden yaşama tutunma mücadelesi ele alınıyor.
Tanıklıklara dayanan anlatımıyla hazırlanan "Yıkım-23", 6 Şubat depremlerini yaşayan insanların umut, dayanışma ve mücadele hikâyelerine yer verirken, yaşananların gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.