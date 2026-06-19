Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde eğitim alan Çocuk Korosu, yıl boyunca hazırladığı eserleri seslendireceği yıl sonu konseri için hazırlıklarını tamamladı. Kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren koro, 23 Haziran’da düzenlenecek konser programında sahne alarak izleyicilerle buluşacak. 9-13 yaş grubundaki öğrencilerden oluşan koro, ikinci yıl sonu konserinde müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından çocukların sanatla iç içe yetişmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında faaliyet gösteren Çocuk Korosu, yıl boyunca sürdürdüğü eğitimlerin ardından sahne heyecanı yaşayacak.

Şef Erkan Serttaş yönetiminde çalışmalarını sürdüren ve 20 öğrenciden oluşan koro, uzun süredir hazırlandığı konser programında birbirinden farklı eserleri seslendirecek.

Konser, 23 Haziran Salı günü saat 20.00’de Türkiye Petrolleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, tüm vatandaşları konsere davet ederek çocukların sanatla buluşmasının önemine dikkat çekti.

Tutdere, “Çocuklarımızın sanatla iç içe büyümesi, özgüven kazanmaları ve yeteneklerini sergileyebilmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Büyük emek vererek hazırlanan çocuklarımızın bu özel konserinde tüm hemşehrilerimizi onların heyecanına ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen konserin, çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sunmasının yanı sıra aileler ve müzikseverler için de keyifli bir buluşma olması bekleniyor.