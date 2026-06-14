Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Hibe Programı kapsamında başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler, başvurularını 30 Haziran 2026 günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla yürütülen programların üreticilere önemli katkılar sunması hedefleniyor. Yetkililer, başvuruların değerlendirme sürecinde herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için üreticilerin güncel mevzuatı dikkate alarak işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 6 Haziran 2026 tarihinde Uygulama Esasları ve Uygulama Rehberi eklerinde güncelleme yapıldığını hatırlatarak daha önce başvuru yapan üreticilerin de dosyalarını yeniden gözden geçirmelerini istedi.

Açıklamada, güncel düzenlemelere uygun şekilde yapılacak kontrollerin değerlendirme aşamasında yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceği ifade edildi.

Hibe programına başvurular, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Üreticiler, başvurularını 30 Haziran 2026 günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.