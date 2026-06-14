Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından Merkez ilçeye bağlı İncebağ Grup Köy Yolu'nda yürütülen Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmaları tamamlandı. Hizmete açılan yolun, bölgedeki ulaşım konforunu artırması ve vatandaşların şehir merkeziyle bağlantısını daha güvenli hale getirmesi hedefleniyor.

Kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, grup yolunda gerçekleştirdiği sıcak asfalt uygulamasıyla güzergâhın ulaşım standardını yükseltti. Yapılan çalışma sayesinde sürüş güvenliğinin artırılması ve ulaşım süresinin kısaltılması amaçlanıyor.

Yetkililer, köy yollarında asfalt, bakım ve onarım çalışmalarının program dahilinde devam ettiğini belirterek, kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşım imkanlarını geliştirmeye yönelik yatırımların sürdürüleceğini ifade etti.

İncebağ Grup Köy Yolu'nun hizmete açılmasının ardından bölge sakinleri de memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, yolun uzun yıllardır önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek sıcak asfalt çalışmasıyla ulaşımın daha rahat ve güvenli hale geldiğini söyledi.

Kaynak : PERRE