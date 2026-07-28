Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kayaönü Köyü kırsalında çıkan orman yangınına ilişkin son durumu paylaştı. Yangına gündüz saatlerinde hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale edildiğini belirten Tutdere, akşam saatlerinde rüzgârın etkisiyle alevlerin yalnızca belirli bölgelerde devam ettiğini söyledi. Yangının yerleşim yerleri ile belediyeye ait Katı Atık Tesisi'ne ulaşmaması için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını ifade eden Tutdere, müdahalenin yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar aralıksız süreceğini bildirdi.

Başkan Tutdere, Kayaönü Köyü kırsalında öğle saatlerinde başlayan yangına gün boyunca havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildiğini belirtti.

Akşam saatlerinde rüzgârın etkisini artırması nedeniyle yangının yalnızca bazı bölgelerde devam ettiğini ifade eden Tutdere, Jandarma, AFAD, Adıyaman Belediyesi İtfaiyesi, çevre ilçelerin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Bölge Müdürlüklerinden gelen ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Rüzgârın şiddeti nedeniyle bazı noktalara müdahalenin güçlükle yapıldığını belirten Tutdere, yangının çevresinin büyük ölçüde sarıldığını söyledi.

Yangının İndere bölgesine, çevredeki yerleşim yerlerine ve Adıyaman Belediyesine ait Katı Atık Tesisi'ne sıçramaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Tutdere, ekiplerin sahada seferber olduğunu dile getirdi.

Başkan Tutdere, rüzgârın etkisini azaltmasıyla birlikte yangının ilerleyişinin durdurulmasının hedeflendiğini belirterek, yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar tüm ekiplerin teyakkuz halinde görev yapacağını söyledi.

Tutdere, açıklamasının sonunda Adıyaman halkına ve çevrede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.