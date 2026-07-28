Adıyaman'da meydana gelen motosiklet kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı. Müftülük Caddesi'nde yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Müftülük Caddesi üzerinde Abuzer Y. idaresindeki 02 ADM 514 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.