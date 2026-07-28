Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında da 3 kişi uyuşturucu ticareti suçundan cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından il merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 4'ü hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 59 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü, sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ise toplam 23 kişi hakkında işlem yapıldı.

Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 3'ü, uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda 2 bin 869 adet sentetik ecza hap ile 144,32 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.