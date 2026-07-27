Adıyaman'ın Mehmet Akif Mahallesi 512 Sokak'ta meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 02 ADF 279 plakalı motosikletin devrilmesi sonucu yolcu olarak bulunan Tuğba B. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Mehmet Akif Mahallesi 512 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 ADF 279 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Tuğba B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.