Kahta ilçesinde mobilya, ev eşyaları ve tüp satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangına müdahale sırasında iş yerindeki bazı tüpler patlarken, dumandan etkilenen 1 itfaiye erine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın, Kahta ilçesi Adeviye Bulvarı üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yerinde tüplerin bulunması nedeniyle patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma yürütürken, müdahale sırasında iş yerindeki bazı tüpler patladı.

Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından iş yerinde inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.