Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki Ali Dağı ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangının ardından gün ağarınca hasarın boyutu ortaya çıktı. Yangında çok sayıda ağacın zarar gördüğü belirlenirken, bölgede güvenlik önlemleri ve incelemeler devam ediyor.

Gece saatlerinde Ali Dağı ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri müdahale etti. Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de bölgeye gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan incelemelerde, yangının çok sayıda ağaca zarar verdiği görüldü.

İncelemeler tamamlanıncaya kadar ormanlık alana ve çevresine sivil vatandaşların giriş ve çıkışına izin verilmezken, bölgede itfaiye ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.