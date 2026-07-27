Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki Ali Dağı ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Elektrik tellerinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki Ali Dağı ormanlık alanında çıktı. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, su tankeri, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin daha geniş alana yayılmasını önlemek için yoğun çalışma yürütüyor.

Yangın bölgesine gelen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Ali Dağı'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.