Adıyaman'da tarlada çalıştığı sırada arının soktuğu 55 yaşındaki M.A., fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan M.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, Adıyaman merkezde meydana geldi. Tarlada çalıştığı sırada arının soktuğu belirtilen 55 yaşındaki M.A., bir süre sonra rahatsızlandı.

Yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen M.A., burada doktorların müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

M.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.