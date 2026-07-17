Şanlıurfa'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptırdığı hastasının hayatını kaybetmesi üzerine yürütülen soruşturmada tutuklanan kadın doğum uzmanı, yeniden çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karar, olayla ilgili devam eden soruşturmadaki yeni gelişme olarak kayıtlara geçti.

Olay, 14 Temmuz'da Şanlıurfa'daki Özel Lotus Hastanesi'nde meydana geldi. Doğum yapmak için hastaneye başvuran 25 yaşındaki Edanur Yaman, Op. Dr. M.Z.D. tarafından sezaryenle ameliyata alındı. Operasyonun ardından fenalaşan Yaman, sevk edildiği Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ailenin şikâyeti üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, nöbetçi mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında bugün yeniden hâkim karşısına çıkarılan kadın doğum uzmanı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.