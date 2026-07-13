Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, kamu kurumlarında açılacak çocuk bakımevlerine ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliğin ardından sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına başvuru çağrısında bulundu. Karakuş, 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan çalışanların, kurumlarında kreş ve çocuk bakımevi açılması sürecinin başlatılması için yazılı dilekçeyle başvuru yapmaları gerektiğini belirtti.

Karakuş, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığını hatırlattı.

Yönetmeliğe göre, 0-6 yaş grubunda en az 30 çocuk için personelin yazılı talebi üzerine çocuk bakımevi açılabileceğini ifade eden Karakuş, 30'un altında talep olması halinde de çocuk bakımevi açılmasının idarenin yetkisinde bulunduğunu söyledi.

Kreş açılması sürecinin başlatılabilmesi için çalışanların yazılı başvurusunun önemli olduğunu belirten Karakuş, 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını kurumlarına dilekçe vermeye davet etti.

Karakuş, dilekçe örneğinin ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgilerin Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi Yönetim Kurulu ile iş yeri temsilcilerinden temin edilebileceğini belirterek, kreş ve çocuk bakımevi hakkı konusunda çalışanların taleplerini takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE