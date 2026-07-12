Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Atatürk Barajı'nda şişme botla suya açılan 48 yaşındaki Mehmet Yücel, rüzgarın etkisiyle sürüklenince mahsur kaldı. Adacığa çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen Yücel, olay yerine sevk edilen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı. Olay, Atatürk Barajı'nda kısa süreli hareketliliğe neden olurken, kurtarma çalışması başarıyla tamamlandı.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Yücel, kamp yapmak için Adana'dan Kahta ilçesine bağlı Erikdere köyü yakınlarına geldi. Yanında getirdiği şişme botla Atatürk Barajı'na açılan Yücel'in botu, bir süre sonra etkisini artıran rüzgar nedeniyle kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

Kürek çekerek yakındaki bir adacığa ulaşmayı başaran Mehmet Yücel, burada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Botla adacığa ulaşan dalgıç polisler, mahsur kalan vatandaşı güvenli şekilde bulundukları noktadan alarak kıyıya çıkardı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.