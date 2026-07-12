Adıyaman Belediyesi, kentin altyapısını güçlendirmek amacıyla 23 mahalleyi kapsayan kapsamlı yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını başlattı. Yaklaşık 400 kilometrelik altyapı hattını kapsayan proje ile Mimar Sinan Mahallesi'nden İmamağa Mahallesi'ne kadar uzanan geniş bir bölgede altyapının yenilenmesi hedefleniyor. Karapınar Koşu Parkı karşısında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projenin etaplar halinde ilerleyeceğini ve 2027 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Mimar Sinan, Yavuz Selim, Cumhuriyet, Fatih, Yeşilyurt, Siteler, Turgut Reis, Yunus Emre ve İmamağa mahallelerinin de aralarında bulunduğu toplam 23 mahallede yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı yenilenecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaklaşık 400 kilometrelik hattın yenileneceğini belirterek, "Yaklaşık 400 kilometrelik bu hattı yenileyerek şehrimizin tüm altyapısını ayağa kaldıracağız. Adıyaman'ı depreme dirençli ve güvenli bir kent haline getireceğiz." dedi.

Altyapı yatırımlarının şehirlerin gelişimindeki önemine dikkat çeken Tutdere, "Bir kenti kent yapan en önemli unsur altyapı yatırımlarıdır. Adıyaman Belediyesi olarak altyapı yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların etaplar halinde sürdürüleceğini belirten Tutdere, "23 mahallemizde altyapı ve üstyapı çalışmalarını 2027 yılının sonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Başkan Tutdere, kentin yeniden inşa sürecinin dayanışma içerisinde sürdürüleceğini belirterek, "Dayanışmayla, birlik ve beraberlik içinde memleketimizin yeniden inşa sürecini hep birlikte tamamlayacağız." dedi.

Kaynak : PERRE