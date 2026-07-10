Adıyaman'da termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı sıcak yaz günlerinde, asfalt işçileri yaklaşık 170 derece sıcaklığa ulaşan asfaltın başında mesailerini sürdürüyor. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında devam eden asfaltlama çalışmalarında güneşin altında saatlerce görev yaparken, hava sıcaklığının yanı sıra yeni dökülen asfaltın yaydığı yoğun ısıyla da mücadele ediyor. Kürek ve tırmıklarla dumanı tüten asfaltı yola yayan işçiler, yüksek sıcaklığa rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Asfalt işçisi Musa Kılınç da yaz aylarında çalışmanın güçlüğünü anlatırken, hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiğini ve yaklaşık 170 derecelik asfaltla çalıştıklarını belirterek, Adıyaman'a hizmet etmek için görevlerini sürdürdüklerini söyledi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki asfaltlama çalışmalarına sıcak havaya rağmen devam ediyor. Gün içerisinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte işçiler, asfalt serimi için sahada görev yapıyor.

Ekiplerin serimini yaptığı asfaltın sıcaklığı yaklaşık 170 dereceyi buluyor. Güneş altında çalışan işçiler, havanın bunaltıcı sıcaklığı ile asfaltın yaydığı yoğun ısı arasında çalışmalarını sürdürüyor.

Dumanı tüten asfaltın üzerinde uzun saatler çalışan işçiler, sıcak asfaltı kürek ve tırmıklarla yola yayıyor. Ekipler, yol yüzeyindeki asfaltın düzenlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Asfalt işçisi Musa Kılınç, yaz aylarında bu şartlarda görev yapmanın oldukça güç olduğunu anlattı.

Kılınç, “Hava 40 derecenin üzerinde. Yaklaşık 170 derece sıcaklıktaki asfaltla çalışıyoruz. Elbette zorlanıyoruz ama Adıyaman'a hizmet etmek için görevimizi sürdürüyoruz. Sıcağın altında çalışmaya razıyız” dedi.

Adıyaman'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği günlerde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki asfaltlama mesaisi devam ediyor.