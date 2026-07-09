Adıyaman'da yaz aylarında serinlemek amacıyla baraj, göl, akarsu ve sulama kanallarına giren vatandaşların karşı karşıya kaldığı boğulma tehlikesine karşı geniş kapsamlı yasak kararı alındı. Adıyaman Valiliği tarafından açıklanan verilere göre, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında kent genelinde 43 suda boğulma olayı kayıtlara geçti. Bu olaylarda 33 vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı ve 18 kişi sağ olarak kurtarıldı. 2026 yılının ilk 6 ayında da 5 ayrı boğulma olayı yaşanırken, 3 kişi yaşamını yitirdi. Vakaların büyük bölümünde çocuklar ve gençlerin yer alması, yaz döneminde kontrolsüz su alanlarında oluşan riski yeniden gündeme taşıdı. Valilik, can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla Adıyaman genelindeki baraj gölleri, göletler, akarsular, dereler ve sulama kanallarına girilmesini yasakladı.

Valilik verilerinde, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yaşanan 43 suda boğulma olayında 33 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve 18 kişinin sağ kurtarıldığı bilgisine yer verildi.

Boğulma vakaları 2026 yılında da devam etti. 1 Ocak ile 28 Haziran tarihleri arasında Adıyaman'da 5 ayrı olay kayıtlara geçti. Bu olaylarda 3 vatandaş yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı ve 5 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Çocuklar Ve Gençler Risk Grubunda

Boğulma olaylarında mağdurların büyük bölümünü 0-29 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler oluşturuyor. Vakaların Haziran ve Temmuz aylarında yoğunlaştığı, olayların en fazla Merkez, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde yaşandığı bildirildi.

Yasak Kapsamındaki Su Alanları Açıklandı

Adıyaman Valiliğinin kararıyla Atatürk Barajı ve Baraj Gölü, Çamgazi Barajı, Kahta Menzil, Gömükan ve Koçali barajları ile Gölbaşı, Azaplı, İnekli ve diğer göllere girilmesi yasaklandı.

Yasak kapsamına Fırat Nehri, Göksu, Kahta Çayı ile kent genelindeki çok sayıda dere, gölet ve sulama kanalı da dahil edildi. Karar, serinlemek veya piknik yapmak amacıyla kontrolsüz su alanlarına girilmesini kapsıyor.

Yasağa Uymayanlar Hakkında İşlem Yapılacak

Valilik, alınan karara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında işlem uygulanacağını bildirdi.

Vatandaşların derinliği bilinmeyen ve akıntı riski bulunan su alanlarından uzak durmaları istenirken, ailelere çocuklarını bu bölgelerden uzak tutmaları çağrısı yapıldı.

Valilik açıklamasında, “Bir anlık serinleme isteği hayatınıza mal olabilir” uyarısına yer verildi.